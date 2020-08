tmw Juve, McKennie al J Medical per le visite: nel pomeriggio firma e ufficialità

Visite mediche per Weston McKennie, centrocampista in arrivo alla Juventus dallo Schalke 04. Il giocatore è arrivato da pochi minuti al J Medical e dopo aver svolto tutti i test di rito firmerà il contratto che lo legherà al club bianconero. La formula, come noto, sarà quella del prestito oneroso fissato a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 18, che potrebbe diventare obbligo in base alle presenze nella prossima stagione. Di seguito le foto di TuttoMercatoWeb.com: