Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spiccano tre assenze nell'elenco dei convocati di Maurizio Sarri per l'importantissima trasferta di domani. Nella Juventus che sarà impegnata a Napoli, infatti, mancheranno Emre Can, Marko Pjaca e Mattia De Sciglio; ufficialmente, solo il croato non partirà per la Campania per ragioni "di mercato", mentre il tedesco è reduce da un attacco influenzale. Il terzino azzurro, invece, è ancora in fase di recupero dall'infortunio rimediato a Roma.