TMW - Kean all'Everton: domani la fumata bianca. Al giocatore 3 mln l'anno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Moise Kean saluta la Juventus per accasarsi all'Everton. L'accordo tra le parti è praticamente a un passo col giocatore classe 2000 che già domani potrebbe essere a Liverpool per iniziare la sua nuova avventura calcistica in Premier League.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di domenica, Kean lascia la Juventus nonostante sul piatto il club bianconero avesse messo più soldi - circa quattro milioni di euro a salire - rispetto a quanto verrà definito coi toffees: tre milioni a stagione. Quella del giocatore è una scelta unicamente tecnica, convinto che all'Everton avrà maggiore possibilità di mettersi in mostra: la fumata bianca è attesa per la giornata di domani.