© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Hellas Verona ha bloccato il difensore classe 2002 Amir Feratovic. Seguito nelle scorse settimane anche da Hoffenheim e Bayer Leverkusen, il calciatore bosniaco con passaporto sloveno in forza all'NK Bravo è stato bloccato dalla società di patron Setti, che conta di chiudere l'accordo nel giro di pochi giorni.

Mancino già nel giro della prima squadra e della selezione slovena Under 19, Feratovic è calciatore di 189 centimetri destinato quindi a proseguire la sua carriera in Italia. Dopo Rrahmani, tra le sorprese di questa stagione (in estate andrà al Napoli), l'Hellas è pronto a mettere sotto contratto un altro gioiello di nome Amir.