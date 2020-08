tmw L’Inter accelera per Kantè: si lavora al prestito con diritto di riscatto, le ultime

vedi letture

L’Inter accelera per N’Golo Kantè. Contatti in corso. Si lavora al prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. L’idea è un contratto di un anno più tre. Il centrocampista del Chelsea è la prima scelta di Antonio Conte. Il club inglese al momento resiste, le prossime due settimane potrebbero essere fondamentali per una risposta in un senso o nell’altro. Kantè nei pensieri dell’Inter, nei prossimi giorni possibile nuovo contatto...