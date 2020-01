Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

L'Inter pensa a Sofyan Amrabat per la prossima stagione e tenta il sorpasso sul Napoli, che aveva già raggiunto l'accordo con il Verona nell'ambito dell'operazione che porterà Rrahmani in Campania . Nella giornata di oggi l'agente del centrocampista dell'Hellas, Sinouh Mohamed, ha parlato con i nerazzurri all'interno della sede, come testimoniato dalla foto di TMW.