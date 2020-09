tmw Lazio, Bastos verso l'Arabia sblocca l'arrivo di Hoedt e l'ufficialità di Fares

Valzer e incastri per il mercato della Lazio, che viaggia sul filo sottile del limite del monte ingaggi considerato anche il fair play finanziario. Per questo ancora Mohamed Fares dalla SPAL non è ufficiale, nonostante si stia allenando con la formazione di Simone Inzaghi. Formalmente, il club di Lotito vuol far le cose regolarmente e ancora non annuncia il giocatore. Prima una cessione e sembra stia arrivando a breve: pareva a un passo dall'Istanbul Basaksehir ma l'Al Shabab in Arabia Saudita pare aver superato la concorrenza. Una ricca offerta dal club arabo per conquistare l'angolano Bastos e liberare monte ingaggi e portare soldi importanti nelle casse della Lazio. Che prenderà poi anche Wesley Hoedt dal Southampton in prestito con diritto di riscatto. Non in obbligo, proprio per questioni di bilancio, ma con una formula che porterà poi nel caso 5 milioni nelle casse dei Saints.