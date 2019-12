TMW - Lazio, Correa: "Non ci fidiamo della Juve. Può sempre far male"

Fonte: da Roma, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto alla presentazione del nuovo Lazio store a Roma, Joaquin Correa ha parlato a lungo della Juventus. “Loro hanno tanta voglia di vincere, ma anche noi vogliamo continuare a fare bene. Sarà una partita importante per tutti. I gol di me e Ciro? È una cosa bella che stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. I tifosi? E' bellissimo vederli qua, ci sono sempre vicini anche nei momenti brutti. La Juve si può battere in questo momento? La Juve ha sempre grandissimi giocatori, non ci possiamo fidare di nessun momento. Vista la rosa può fare sempre male, per questo dobbiamo continuare a rimanere concentrati”