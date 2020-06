tmw Lazio, i tifosi caricano la squadra a Formello in vista dello sprint Scudetto

vedi letture

C'è una Juve a cui rispondere immediatamente per la Lazio, che sta partendo in direzione Bergamo per sfidare l'Atalanta domani sera in quello che è il big match del 27° turno di Serie A: per Inzaghi anche la spinta del pubblico, non allo stadio ma a Formello, dove 500 tifosi si sono radunati per incitare i propri beniamini in vista di uno scontro diretto decisivo e soprattutto di uno sprint finale che i biancocelesti dovranno vivere da protagonisti, in lotta come sono per lo Scudetto.