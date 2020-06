tmw Ruzzi: “Avevo offerto Lautaro Martinez alla Roma. Andrà al Barça, che errore per l’Inter...”

“Avevo offerto Lautaro Martinez alla Roma nel gennaio 2018 per otto milioni di euro”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’operatore di mercato Luis Ruzzi. “Quella cifra - ha spiegato - era la clausola di uscita dal Racing in quel momento. I giallorossi non lo hanno preso. C’era stato un contatto importante con l’Atletico Madrid, poi non concretizzatosi. Il 20 gennaio il presidente del Racing ha cambiato la clausola portandola a venti milioni. E poi l’Inter ha fatto il resto. Futuro? Secondo me - ha detto l’argentino vicino a Mauro Zarate, il cui fratello Rolando compone l’entourage di Lautaro Martinez - alla fine andrà al Barcellona. I blaugrana non vorrebbero pagare la clausola, ma il giocatore secondo me vuole andare... l’offerta è importante. Per me dovrebbe restare all’Inter a vita, questo è il centravanti dei prossimi dieci anni. È un campione, un giocatore fantastico. Se l’Inter lo perdesse commetterebbe un errore. È uno da Barça”.