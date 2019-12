TMW - Lazio, Leiva: "Nessuna squadra è imbattibile. Ora restiamo uniti"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha parlato in zona mista, ai microfoni di TMW, al termine della sfida vinta contro la Juventus: “È stata una vittoria di squadra, di carattere, di voglia. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo, ma siamo rimasti in partita e nella ripresa abbiamo segnato grandi gol grazie alla nostra qualità”.

Sulla classifica: “Ora dobbiamo pensare partita per partita. La Juve è la più forte d'Italia, ma nessuna squadra è imbattibile. Dobbiamo continuare su questa strada, rimanere uniti. Solo così raggiungeremo il nostro obiettivo, che è la Champions. Sono al terzo anno qui, è da quando sono arrivato che parliamo di quarto posto. Lavoriamo senza pensare ad altro. Adesso andiamo in Europa, poi a Cagliari. Sarà una partita difficile, la prepareremo nel migliore dei modi. Abbiamo imparato tanto dai nostri errori. Il secondo tempo contro l'Atalanta ha mandato un messaggio positivo. Se giochiamo insieme con la qualità che abbiamo, sicuramente vinceremo tante partite. Non si può sempre vincere, però come stiamo giocando adesso abbiamo più chance di vincere che di perdere. Il percorso è ancora lungo”.

Sulla sua condizione fisica: “Sto crescendo dopo qualche problema a inizio stagione. Ho cambiato il mio modo di giocare, sto molto attento alla fase difensiva, abbiamo tanti giocatori che davanti fanno la differenza. Si può sempre migliorare, io sto cercando di farlo”.

Sulla corsa Scudetto: “La Juve è favorita al titolo, hanno vinto 8 scudetti di fila. L'Inter sta facendo un grande lavoro, sono loro le candidate principali. In questo momento la Lazio pensa solo alla Champions".