Ag.Kvaratskhelia: "Via da Napoli solo se ci sarà un'offerta che soddisferà tutti..."

Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, ha parlato del futuro dell'attaccante del Napoli nel corso di una intervista rilasciata all'edizione georgiana della 'Gazzetta dello Sport'. Kvara da qualche giorno è prepotentemente entrato nel mirino del Paris Saint-Germain, club chiamato a sostituire Kylian Mbappé: "Non abbiamo fretta di prendere una decisione, perché il Napoli è la seconda casa di Khvicha. Apprezziamo la cura e il rispetto del Napoli e del signor Presidente nei confronti di Khvicha. Se ci sarà un'offerta che soddisferà il club, il giocatore, e De Laurentiis non sarà contrario, la decisione sul futuro del Kvaratskhelia verrà presa solo tenendo conto di questo"

Aurelio De Laurentiis considera incedibile Kvaratskhelia e per questo motivo ha da tempo avviato la trattativa per rinnovare e adeguare il suo contratto valido fino al 30 giugno 2027 fissando il prezzo del suo cartellino a 120-130 milioni di euro.

Dal canto suo il PSG ci proverà e, secondo la 'Gazzetta dello Sport', ha già proposto Kolo Muani come contropartita, centravanti francese che la scorsa estate fu acquistato dall'Eintracht Francoforte per 75 milioni di euro più quindici di bonus.