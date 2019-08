© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Choupo Moting e il Lecce, frenata. La società salentina aveva offerto al giocatore un contratto di un anno con opzione per altri due in caso di permanenza in Serie A. L’attaccante del PSG, in giornata, ha fatto sapere attraverso gli intermediari di essere un po’ freddo e di valutare eventualmente altre possibilità di mercato nonostante dal club fosse arrivato l’ok al Lecce. Choupo Moting si allontana dal Salento, un’idea accarezzata nei giorni scorsi e che al momento sembra essersi raffreddata. E il Lecce va ancora alla ricerca di un attaccante...