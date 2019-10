TMW - Lecce, Liverani: "Sofferto nel 1° tempo, bene nella ripresa"

Fonte: Pietro Mazzara

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto sul campo del Milan. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo sofferto nel primo tempo, il Milan ha spinto e noi abbiamo sbagliato molto. Siamo andati sotto nell'occasione meno nitida ma Calhanoglu ha fatto un gran gol. Nella ripresa abbiamo spinto, sbagliato poco tecnicamente, abbiamo corso e alzato l'intensità. Abbiamo creato i presupposti per fare male. Il gol di Calderoni è un eurogol ma è un regalo che si sono fatti i ragazzi per lavorare con tranquillità in settimana".

Il Milan è un'altra squadra rispetto a quella che abbiamo studiato? "Quando c'è un cambio di allenatore c'è uno scatto di adrenalina, credo che il Milan abbia tutto per intraprendere un percorso per competere per l'Europa, ha una rosa importante. Non è facile per un allenatore cambiare una squadra, ma ha delle idee importanti se saranno bravi a seguirlo".

L'ingresso di Farias nella ripresa? "Una scelta tecnica, Falco ha giocato molto, nel primo tempo soffriva la fisicità di Theo Hernandez, ho messo un giocatore più di movimento".

La sfida con la Juventus? "In casa abbiamo incontrato solo grandi squadre. Se facciamo barricate perdiamo sicuramente la partita. Dobbiamo stare attenti ed essere bravi a creare problemi ai bianconeri".