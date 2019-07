TMW - Lecce, nuovo contatto con la Fiorentina per Lorenzo Venuti

© foto di Giacomo Morini

Nuovo contatto per Lorenzo Venuti. Nella giornata di ieri, Lecce e Fiorentina sono tornate a discutere della possibilità di un trasferimento in Salento del terzino classe '95, che ha già vestito la casacca giallorossa nella scorsa stagione con ottimi risultati e che già da diversi giorni è obiettivo della società di Sticchi Damiani.

Non c'è ancora l'accordo definitivo, ma sono stati fatti dei passi in avanti: Venuti, in questo momento, è in tournée negli Stati Uniti con la viola di Montella.