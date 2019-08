TMW - Lecce, preso Rispoli: contratto di due anni

Fonte: di Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo svincolato Andrea Rispoli è il nuovo rinforzo per l'esterno basso destro del Lecce. Il ds Mauro Meluso ha chiuso per il giocatore che si è svincolato dopo l'addio del Palermo al calcio professionistico, per Rispoli due anni in Salento. Rispoli ha vinto il ballottaggio di mercato con Arturo Calabresi del Bologna e con l'altro svincolato Giulio Donati.