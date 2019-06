TMW - Lecce-Yilmaz, nuovi contatti in giornata: gli aggiornamenti

Burak Yilmaz e il Lecce, prove di avvicinamento. L’attaccante è un obiettivo concreto dei salentini, il ds Mauro Meluso è a lavoro per provare a regalare a Liverani e alla piazza un colpo importante. Oggi ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza del Lecce, l’intermediario e l’agente del giocatore e il Besiktas. Si lavora a piccoli passi, le parti stiamo provando a venirsi incontro. Smentite totali su quanto affermato dalla stampa turca secondo cui la richiesta del Besiktas sarebbe di 7,5 milioni. Il giocatore arriverebbe a costi ridotti anche in virtù della situazione del club turco. Il Lecce lavora in maniera decisa per prendere Yilmaz, contatti continui, anche in questi minuti. Domani Meluso tornerà in Italia, la prossima settimana poi potrebbero esserci nuovi contatti per provare ad accelerare definitivamente. C’è il giusto ottimismo unito ad una cautela necessaria per il tipo di operazione. Yilmaz e il Lecce provano ad avvicinarsi giorno dopo giorno...