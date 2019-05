© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, riceverà il premio "Limone" nell'evento dedicato ai premi USSI di quest'oggi al circolo Canottieri Aniene. Queste le parole raccolte dal nostro inviato in relazione al miracoloso terzo posto dell'Atalanta: "Ha fatto quello che fa la Lazio da tempo, solo che noi siamo partiti con 550 milioni debiti. Anche noi abbiamo raggiunto una Champions, più diversi titoli sportivi che altri non hanno vinto. Loro sono comunque un esempio per organizzazione e qualità delle persone. I nostri risultati? Sono conseguenza di una programmazione che dà i suoi frutti anche nel settore giovanile. Siamo saliti in Primavera 1, e l'Under 14 ha vinto il campionato dopo 15 anni. La Lazio dopo la Juventus è la squadra che ha vinto più di tutti, durante la mia gestione. Noi cerchiamo di coniugare risultati sportivi con quelli economici. Atalanta come modello? ".