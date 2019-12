TMW - Lotito: "Nell'Olimpo internazionale. Io combattente, mai reduce"

Fonte: da Roma, Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, alla presentazione del nuovo store biancoceleste. "Abbiamo fatto una cosa che tutti si aspettavano, questa location è strategica in prossimità di Piazza di Spagna. Deve essere un punto di riferimento per il senso d'appartenenza".

Arriva la Juventus.

"Mi auguro che la gente sia presente. I laziali sono legati al club ma talvolta non lo testimoniano con la presenza, solo col cuore. Vorrei che fossero presenti, la presenza è un elemento in più per ragazzi e società. Vogliamo ottenere risultati all'insegna del valore della società, siamo nell'Olimpo internazionale".

La reazione adesso è arrivata.

"Ora mi auguro che la squadra affronti la Juventus con lo stesso spirito con cui ha giocato con le altre. Se manterrà quel profilo, allora potremo andare lontano. Sono un combattente, mai un reduce. Vorrei che la squadra incarnasse questo spirito. Spero sia l'inizio di un percorso. Quale è più importante? Tutte, mai sottovalutare l'avversario. Il Cagliari, per esempio, è meritatamente in un ruolo importante perché ha organizzazione e giocatori giusti nei ruoli giusti".