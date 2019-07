TMW - Luca Pellegrini se Fares va al Torino: la SPAL muove gli esterni

Fonte: da Milano, Raimondo De Magistris

Novità da casa SPAL: arrivano conferme sull'interessamento degli estensi per Luca Pellegrini. Il terzino, prelevato all'interno dell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola dalla Roma e reduce dal prestito al Cagliari, è obiettivo del ds Davide Vagnati: i ferraresi proveranno a prenderlo in prestito dalla Juventus in caso di partenza di Mohamed Fares. Per l'ex Hellas Verona, però, ancora manca l'accordo con il Torino, prima pretendente per prenderlo questa estate.