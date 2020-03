tmw Mambrini: "Io, italiano più vincente in Centroamerica. Che ricordo l'incontro con Fidel"

Allenatore italiano più vincente in tutto il Centroamerica, Lorenzo Mambrini ha raccontato anche il suo lungo percorso in panchina tra Panama e Cuba nell'intervista concessa oggi a TuttoMercatoWeb.Com. Un cammino fatto di successi, di sorprese e di incontri che hanno lasciato per sempre il segno sulla sua vita e sulla sua carriera: "Cuba mi ha dato tanto in questi anni, sia come uomo sia come 'Profesor' (il modo in cui viene chiamato l'allenatore, ndr). Una volta vinta la Primera División a Panama col Club Deportivo Árabe Unido, qui ho iniziato sulla panchina de L'Avana in Segunda conquistando subito la promozione. Poi sono andato ad allenare in Primera il Santiago de Cuba, con una Copa Cubana e un campionato in bacheca dopo ben 102 anni, oltre a un record di 32 partite da imbattuti. Senza dimenticare il percorso di quasi due anni alla guida della Nazionale cubana... Sono tornato in Italia nell'estate 2018, ho avuto una bellissima esperienza lavorativa come opinionista a Sportitalia e sono stato vicino ad alcune panchine di Serie C, ma non mi è piaciuta la realtà calcistica che ho toccato con mano. Anche per questo ho scelto ben presto di ripartire e riprendere proprio da dove avevo lasciato. Oggi alleno il Ciego de Ávila e sono primo in classifica, sempre in prima divisione cubana".

A Cuba ha incontrato e conosciuto personalmente anche il Líder Máximo, Fidel Castro.

"Un giorno che non dimenticherò mai: il 5 maggio 2016. Fidel mi accolse a casa sua e mi mostrò tutta la sua disponibilità, è stato un incontro che mi resterà sempre dentro. Ho pure ricevuto, per meriti sportivi, le chiavi simboliche della città di Santiago, donatemi direttamente da sua nipote Mariela Castro".