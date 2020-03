tmw Mambrini, tecnico italiano a Cuba: "Siamo fermi. Morti su morti: come parlare di calcio?"

Intervistato da TMW, l'allenatore italiano a Cuba Lorenzo Mambrini ha raccontato così la situazione Coronavirus ai Caraibi: "Qua per ora ci sono soltanto 50 casi, ma il Governo ha comunque deciso di adottare misure di contenimento. Siamo tutti in isolamento, sono stati bloccati gli affitti turistici e sono state chiuse le frontiere, così come sono vietati gli spostamenti interprovinciali all'interno del Paese".

E il calcio si è fermato?

"Ovviamente sì, già dalla scorsa settimana. Come si fa a giocare a calcio durante una tragedia di queste dimensioni? E lo dico io che sono primo in classifica col mio Ciego de Ávila, in prima divisione. Qua l'hanno capito subito, nonostante - ripeto - i contagi siano ancora pochissimi: nessuno in questi giorni parla di calcio, si è fermato pure lo sport nazionale che è il baseball. Se le cose non cambieranno, il prossimo mese ci assegneranno il titolo e congeleranno anzitempo la stagione. Il calcio, ora come ora, è davvero l'ultima cosa a cui pensare".

In Italia però le polemiche continuano...

"È incomprensibile che tanti in Italia continuino a parlare di campionato e di Scudetto, quando ogni giorno muoiono 600-700 persone. Prima viene la salute, prima c'è la vita. Stiamo a casa e preghiamo affinché tutto questo possa passare presto. In Italia, a Cuba, sull'intero pianeta. Fermiamoci a riflettere, il calcio non è importante e dovrà riprendere solamente in sicurezza. Un abbraccio forte e sentito a tutti, possiamo e dobbiamo farcela!".