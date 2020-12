tmw Manchester United, accordo totale per il crack Moises Caicedo. Dipenderà dal work permit

Dopo Facundo Pellistri e Amad Diallo, il Manchester United è pronto a mettere sotto contratto un altro giovane, uno dei 2001 più interessanti di tutto il panorama sudamericano.

I red devils si sono mossi ufficialmente per Moises Caicedo, centrocampista ecuadoregno dell'Independiente del Valle, con un'offerta da cinque milioni di dollari. L'offerta è ritenuta adeguata, e anche il giocatore ha detto sì al quinquennale che il club di Premier League ha messo sul piatto. Ma adesso Caicedo dovrà ottenere il work permit per lavorare in Inghilterra ed è questo un passaggio non scontato, nonostante abbia già giocato (e anche segnato) con la nazionale maggiore dell'Ecuador.

Se il permesso di lavoro arriverà entro gennaio, allora l'operazione andrà in porto già nella prossima finestra di calciomercato. Ma è possibile anche che lo United, come fatto con l'Atalanta per Diallo, chiuda l'accordo nelle prossime settimane ma lo lasci in prestito all'Independiente fino alla prossima estate, dando così più tempo al giocatore per sbrigare le pratiche burocratiche.