© foto di Federico Gaetano

Il Manchester United è pronto a versare nelle casse della Roma i 36 milioni di euro di clausola rescissoria per Kostas Manolas, difensore greco che piace anche alla Juventus. I Red Devils, incassato il no per Skriniar, ha deciso di virare sul giallorosso, più accessibile anche dal punto di vista economico. La proposta contrattuale è però la stessa fatta allo slovacco: quinquennale da cinque milioni di euro netti a stagione.

La Roma avrebbe già definito anche i possibili sostituti: si tratta di Gianluca Mancini, dell'Atalanta, valutazione di circa 25 milioni di euro, ma il sogno è Samuel Umtiti, che il Barcellona cederà la prossima estate. Tanta concorrenza, con l'Arsenal che è decisamente in pole.