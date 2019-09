TMW - Massaro: "Firenze si aspetta tanto dopo il cambio societario"

Fonte: dagli inviati Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Ospite dei microfoni di TMW a margine di "Milano Calcio City", Daniele Massaro, ex attaccante di Milan e Fiorentina, parla così della nuova Fiorentina, tornata ieri al successo contro la Sampdoria: "Ieri a Firenze e ho visto Pradé, gli ho fatto l'in bocca al lupo e hanno vinto la partita, molto importante. Con il cambio di società la città si aspetta molto. Ricordo i cinque bellissimi anni che ho fatto in viola, sfiorando lo Scudetto. Un nuovo Massaro in Serie A? Non lo so... chi entra e fa gol? Non c'è nessun Massaro".