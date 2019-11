Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Oggi intervenuto allo "Sportweek Talk", presso la Rinascente di Milano, l'ex attaccante del Milan Daniele Massaro parla della propria carriera: "La manifestazione più bella a cui ho partecipato è stata l'Olimpiade a Los Angeles dell'84. Solo lì puoi vedere il top level in ogni sport. Qualcosa di incredibile che pure supera pure il Mondiale. Calcio femminile? Finalmente un calcio vero e pulito. Milan? Sotto la camicia, o la polo, quella che volete, ho tatuati i colori rossoneri. A Milanello si preparavano le grandi vittorie. Tutte le volte non vedevo l'ora che arrivasse l'ora dell'allenamento, per sfidare la difesa più forte del mondo che era la nostra. Domenica poi, contro le difese scarse, facevo gol facile".