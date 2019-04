TMW - Milan, altro nome per la panchina: Gazidis sonda Emery

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan si guarda intorno per il tecnico della prossima stagione. Lo fa con Ivan Gazidis che, fresco di nomina, aveva già sondato Arsene Wenger a dicembre scorso, ricevendo picche dall'alsaziano a causa di alcuni dubbi: dalla durata del contratto a una sorta di rassicurazioni sul mercato condotto a gennaio, che non poteva fermarsi a Paquetà. A conti fatti la permanenza di Gattuso ha fatto bene al Milan, ma ora l'impressione è che il futuro sarà senza di lui (stimato dalla Roma).

IDEA EMERY - Così Gazidis ha sondato il terreno per Unai Emery, ex Paris Saint Germain, ora all'Arsenal. Profilo da top, quinto in classifica in Premier (era terzo prima della sconfitta domenicale contro l'Everton, ha una partita in meno) e ai quarti di Europa League, contro il Napoli. L'ad milanista lo stima molto e guadagna meno di altri, come Antonio Conte: 6 milioni di sterline, quasi 7 in euro.

OFFERTO RUDI GARCIA - Nel mare magnum della panchina c'è anche chi ha proposto, come nome, il francese dell'Olympique Marsiglia. Conosce già il campionato italiano, avendo allenato la Roma, ma Leonardo non sarebbe convinto della fattibilità dell'operazione.