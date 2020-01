Fonte: Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria in casa del Brescia: "Oggi penso che la cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto. Abbiamo sofferto ma la vittoria è arrivata. I dettagli hanno fatto la differenza e noi dobbiamo credere in quello che facciamo. La classifica? La guardiamo, siamo il Milan e non si può non guardarla. Dobbiamo però solo continuare a fare ciò che si è visto oggi in campo, lavorando sugli errori. In cosa siamo migliorati? La stagione non è iniziata bene, mentre adesso la squadra si conosce molto di più e questo fa la differenza. La Coppa Italia contro il Torino? Ci pensiamo e vogliamo vincere per arrivare in semifinale".