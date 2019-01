Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Autore del gol dell'1-0 oggi al Ferraris, il laterale del Milan Fabio Borini ha commentato così a TMW e agli altri media presenti in zona mista la vittoria contro il Genoa: "La Cina non è mai stata vicina, la mia idea era quella di rimanere al Milan e fare bene qua. Sono contento per oggi e per il futuro. Questa vittoria è fondamentale in vista delle prossime gare e anche perché imporsi a Genova è sempre difficile. Abbiamo messo gli altri dietro in classifica, quando sei davanti è sempre un po' più facile. Gol? Sono emozionato, è bello vedere ripagati il proprio lavoro e i propri sforzi".