tmw Milan, Diogo Dalot atterrato a Linate. In serata le prime visite mediche

vedi letture

Diogo Dalot è atterrato poco fa a Milano Linate e dopo il tampone inizierà una parte di visite mediche già in serata. Per il terzino, o centrale, convocazione per la sfida allo Spezia ovviamente impossibile, ma il club intende portarsi il più avanti possibile con tutto l'iter per metterlo a disposizione di Pioli già all'inizio della prossima settimana.