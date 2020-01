© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Gabbia, per ora, non si muove dal Milan. Questo è il diktat imposto dalla società rossonera che non vuole lasciar partire il classe ‘99. Al difensore dell’Italia Under 21 si sono interessate nell’ultimo periodo Parma e Sampdoria con i blucerchiati decisamente in vantaggio, ma, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club di Via Turati non vuole privarsi del ragazzo prima dell'arrivo di un altro difensore. Per il momento, quindi, ogni discorso eventuale per una sua cessione in prestito secco è bloccato.