Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il duello per Ricardo Rodriguez, lasciato a casa da Pioli per la sfida alla SPAL proprio per questioni di mercato: il Fenerbache è arrivato ad offrire la stessa cifra del PSV Eindhoven, vale a dire sei milioni, potendo contare sulla preferenza del giocatore e in generale su una offerta superiore in termini contrattuali. Prosegue dunque la sfida a distanza tra turchi e olandesi, col Fener che ora appare però tornato in vantaggio.