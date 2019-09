Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Il Milan non molla per Taison. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club rossonero ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro ma lo Shakhtar Donetsk ancora non ha risposto. Gli ucraini hanno definito in nottata l'arrivo di Konoplyanka ma questo non è il segnale automatico dell'addio di Taison. Il tempo stringe, il giocatore sta cercando di forzare l'addio ma non è detto che sia lui a partire. In alternativa può infatti salutare Fernando chiesto in prestito dallo Sporting CP