tmw Napoli, i tifosi della Curva B a Gattuso: "Ringhio vicini al tuo dolore"

I tifosi della Curva B del Napoli non hanno voluto far mancare al tecnico Rino Gattuso la propria vicinanza in questo momento difficile: ieri infatti è venuta a mancare la sorella del trainer azzurro. I supporter partenopei hanno espresso questo sentimento attraverso diversi striscioni appesi in città, eccone alcuni raccolti dagli inviati di TMW e Sportitalia: