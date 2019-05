TMW - Napoli, Koulibaly è incedibile. La clausola si attiva nel 2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutte le big d'Europa sono su Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli. Il senegalese è il difensore, con De Ligt, più gettonato per la prossima estate, ma gli azzurri non hanno intenzione di cederlo. Nemmeno a un'offerta a tre cifre, perché non esiste una clausola rescissoria che lo possa liberare nei mesi a venire. Infatti la situazione si sbloccherà solamente nel 2020, quando si attiverà la possibilità di acquistarlo per 150 milioni di euro.