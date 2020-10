tmw Napoli, per Milik rimangono in piedi solo le ipotesi Fiorentina ed Everton

vedi letture

In casa Napoli, pur nelle difficoltà di queste ore che vanno a toccare l'intera squadra e la partita contro la Juve, si continua a lavorare alacremente alla cessione di Arkadiusz Milik, ormai esubero dichiarato nella rosa di Gattuso. Secondo quanto appreso da TMW, al momento rimangono in piedi solamente le opzioni Fiorentina ed Everton, pista che si potrebbe riaccendere con la partenza sempre più imminente di Kean che sta prendendo forma. Qualora non dovesse essere completata la cessione, comunque, l'attaccante polacco non sarebbe reintegrato in rosa.