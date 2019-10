TMW News - Italia, missione compiuta. Inter-Juve, sfida infinita

Edizione odierna del TMW News ricca di contributi, con analisi e interviste video sull'Italia di Mancini, reduce dal successo contro la Grecia e la qualificazione anticipata a Euro 2020. In primo piano le parole del Ct e i giovani talenti in rampa di lancio, pronti a debuttare nel corso dei prossimi mesi. Il tutto con le dichiarazioni dei grandi personaggi del calcio - direttamente dal Festival dello Sport - come Paolo Rossi, Sacchi, Bobo Vieri e Roberto Baggio. Guarda l'edizione odierna del TMW News nel video in calce!