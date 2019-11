TMW News - Juve, Freccia... Costa. Dea, c'è ancora speranza

La vittoria della Juve di ieri contro la Lokomotiv nel segno di Douglas costa: se ne parla nel TMW News analizzando anche il gioco dei bianconeri che ancora non decolla completamente. Spazio poi all'Atalanta che ieri ha colto un buon pari col City anche se resta qualche rimpianto per non aver colto la vittoria nel finale. Infine occhi puntati sul caso Napoli: oggi contestazione dei tifosi partenopei nei confronti dei calciatori.

