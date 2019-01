TMW - Oggi summit Cagliari-Sassuolo: in ballo Pisacane, Romagna e Peluso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata importante sull'asse Cagliari-Sassuolo. Secondo quanto raccolto da TMW infatti in queste ore le due società si incontreranno per portare avanti le tante trame di mercato intavolate nei giorni scorsi. Il Sassuolo è alla ricerca di due difensori e i nomi individuati, come noto, sono quelli di Fabio Pisacane e Filippo Romagna. Il primo è il profilo esperto e duttile richiesto da De Zerbi, il secondo rappresenta il giocatore giovane buono per il presente ma soprattutto per il futuro. Percorso inverso potrebbe fare Federico Peluso, col classe '84 che andrebbe così a rinforzare il pacchetto arretrato di mister Maran.

La doppia trattativa (le operazioni restano comunque separate e fattibili a prescindere dall'esito dell'altra) è in piedi e come detto oggi le società torneranno a parlarne per provare a trovare la quadratura.