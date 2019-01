Fonte: Ivan Cardia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Protagonista nella conquista della Serie A, al momento non al primo posto nelle gerarchie di D’Aversa. E così le sirene di mercato possono essere un’occasione ideale per Jacopo Dezi, centrocampista del Parma: per rilanciarsi e magari riconquistare la Serie A potrebbe esserci una nuova occasione in cadetteria, dove lo cerca il Palermo (in compagnia di diversi club di vertice) stando a quanto da noi raccolto negli ultimi minuti.