tmw Papu Gomez-Al Nassr, ore calde: tutti gli aggiornamenti

vedi letture

Papu Gomez e l’Al Nassr, sono ore calde. Sabato notte vi abbiamo raccontato dell’offerta da 15 milioni del club saudita all’Atalanta e del biennale con opzione proposto al giocatore. Poi il rilancio dell’Al Nassr che si è spinto fino a 7,5 annui più bonus e vari benefit. Sono ore calde, emissari della società saudita sono segnalati in Italia e le parti si starebbero avvicinando sensibilmente alla chiusura della trattativa, con il cauto ottimismo che contraddistingue questo tipo di operazioni. L’ultima parola spetterà al Papu Gomez, che è legato alla piazza di Bergamo. L’Atalanta ha aperto alla cessione, non farà resistenza se il giocatore dovesse decidere di andare via. Entro domani arriverà la decisione finale, anche perché l’Al Nassr dovrà poi completare le liste per la Champions. E in Arabia Saudita già si sogna la coppia Papu - Gonzalo Martinez. Un sogno che potrebbe diventare qualcosa di più...