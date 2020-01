Fonte: Niccolò Ceccarini e Marco Conterio

Proseguono i contatti sull'asse Parma-Genova per quanto concerne il passaggio di Gianluca Caprari in gialloblù, dopo il sorpasso effettuato dai ducali su Sassuolo e SPAL di ieri: oggi ancora incontri con la Sampdoria per chiudere l'affare, cresce l'ottimismo per la felice conclusione dell'operazione che porterebbe l'esterno a disposizione di D'Aversa. Non solo: coi blucerchiati si sta discutendo anche della posizione di Vasco Regini, coi ducali a caccia di un'aggiunta anche per quanto riguarda la retroguardia.