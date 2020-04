tmw Parma, Colombi: "Se il campionato riprenderà dovrà essere senza alcun rischio"

Lunga intervista su Tuttomercatoweb.com al portiere del Parma, Simone Colombi. Nel corso della chiacchierata c'è stato anche spazio per l'eventuale ripresa del campionato. "Sicuramente sarà un campionato particolare ma lo è già, per quello che sta succedendo e per la sosta forzata che abbiamo subito giustamente. E’ una situazione particolare. Giocare con i tifosi è una sensazione diversa. Queste sono decisioni che non spettano a noi calciatori. Noi ci siamo messi a disposizione, vedremo se ci sarà la possibilità o no di finire questo campionato. Se il campionato dovesse riprendere, dovrà essere fatto senza nessun tipo di rischio. Siamo in buone mani perché, parlo personalmente per quanto che viviamo a Parma, siamo sempre stati seguiti dai nostri Dottori sia prima quando ci allenavamo e giocavamo sia adesso che siamo a casa. Periodicamente ci viene chiesto come va, come stiamo. Siamo monitorati e sicuramente verrà fatto anche in una ipotetica ripresa del campionato”.