© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa settimana, l'ala destra classe '97 Alessio Da Cruz dovrebbe nuovamente lasciare il Parma dopo l'avventura in prestito allo Spezia. Per l'ingaggio del calciatore olandese in questo momento in vantaggio c'è l'ADO Den Haag, ma non mancano i sondaggi dalla Serie B: su tutte, Livorno, Virtus Entella e Benevento che hanno chiesto informazioni.