TMW - Parma, rinnovo in vista per Scozzarella: scadenza 2021

Rinnovo vicino in casa Parma per Matteo Scozzarella. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista, protagonista anche in questa stagione con la maglia dei crociati, prolungherà nei prossimi giorni il suo contratto con la formazione emiliana: nuova scadenza fissata al 2021.