Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ionut Radu è la scelta del Parma per gli ultimi mesi della stagione, che i ducali vivranno per gran parte senza Luigi Sepe, infortunatosi nello scorso weekend. L'incontro di cui vi abbiamo raccontato in precedenza ha portato ai frutti sperati, con i ducali che hanno risolto i piccoli intoppi sorti in questi giorni e ottenuto l'ok di Inter e Genoa per il prestito di sei mesi del rumeno ai ducali. Il portiere dovrebbe essere gialloblù già domani, giorno in cui è attesa la fumata bianca definitiva.