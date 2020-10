tmw Per l'attaccante Sanogo spunta anche il Parma

Si aggiunge un'altra squadra italiana nella corsa al centravanti classe ‘93 Yaya Sanogo. Si tratta del Parma che entra in concorrenza con Benevento, Spezia e Hellas Verona, club quest'ultimo che dopo Kalinic vorrebbe chiudere per un altro attaccante di spessore. Colloqui in corso in queste ore fra le società e l'agente Davide Bellantone, che ne cura gli interessi per l'Italia, per trovare la sistemazione migliore al franco-ivoriano.