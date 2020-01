TMW - Politano a Roma per motivi personali: domani tornerà a Milano

Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

Matteo Politano si trova a Roma in questo momento ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si troverebbe nella Capitale sono per motivi personali e domani tornerà a Milano. In attesa di nuovi sviluppi nella trattativa che potrebbe riportarlo in giallorosso il giocatore non sta dunque aspettando di poter tornare a Trigoria già nella giornata di oggi.