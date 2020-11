tmw radio Brambati: "Iachini? Commisso voleva De Rossi, ma è rimasto col cerino in mano"

vedi letture

Massimo Brambati, ospite di TMW Radio, ha parlato così della difficile situazione in casa Fiorentina: "Iachini è rimasto lì perché De Rossi non è potuto arrivare per un problema di deroghe. Poi Commisso è rimasto con il cerino in mano, senza trovare un sostituto adatto. Juric pare che abbia parlato tre volte in casa Fiorentina e l'interlocutore è cambiato tre volte. Per questo si è fatto qualche domanda".