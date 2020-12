tmw radio Branchini: "Se l'Inter trova più serenità è la mia favorita per lo Scudetto"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista di ieri a TMW Radio, il procuratore Giovanni Branchini si è soffermato anche sulla lotta Scudetto. Alla domanda se sia troppo pensare ad un Milan in grado di vincerlo, ecco la sua risposta: "Assolutamente no. Sta facendo bene, ha trovato ottimi risultati... La mia favorita rimane l'Inter: se ritrova la serenità del suo tecnico e l'ambiente riuscisse ad essere meno carico di tensioni, potrebbe avere la forza di imporsi. Tra le possibili sorprese c'è il Milan ma la Juventus sicuramente potrà giocarsela fino in fondo".

Perché Conte è così nervoso?

"Non voglio fargli appunti, è sempre stato un tecnico caratteriale e molto presente. Dall'esterno, col beneficio d'inventario, sembra sempre una squadra che va in campo con una certa angoscia, non con la forza della serenità. Una tensione che non aiuta".